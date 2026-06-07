Nie jestem i nigdy nie byłem urzędnikiem, ale mam z urzędami wciąż kontakt, zwykle w sytuacjach spornych i poniekąd rozumiem te nerwowe reakcje. W Polsce jest tak, że gdy w czynnościach urzędowych popełnia się błąd to nikt nie chce się do błędu przyznać, a wynika to z tego że błąd jest gorszy od zbrodni bowiem nikt nie jest zainteresowany w takim poprawieniu pracy urzędy by błędów było w przyszłości mniej a wszyscy Pokaż całość