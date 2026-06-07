Urzędnik się wściekł po lekturze naszego artykułu o aferze z systemem CANARD?
Ta mentalność części urzędników, którzy najwyraźniej myślą, że wciąż panuje komuna a oni są naszymi panamifrancuskie
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Ta mentalność części urzędników, którzy najwyraźniej myślą, że wciąż panuje komuna a oni są naszymi panamifrancuskie
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Komentarze (15)
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@hijack5671: Po dowód tych słów urzędnik powinien się zgłosić do innego urzędnika - w ZUSie :) Na krótki czas trwania tej niedogodności dostałby rentę.
Że urzędnik tak robi to nic nowego. Zacznijcie zauważać ile łajz w togach trolluje tu i atakuje tych, którzy śmią napisać choć jedno krytyczne słowo nt. sędziów, systemu prawnego, prokuratury lub prokuratorów. Ci to dopiero pokazują klasę. XDDD
Link do screen shota odpowiedzi też by się przydał.
Z dziennikarskiego obowiązku
Czyli jednak kapelusze były w błędzie? Stare, znałem.
piszesz o prezentach na ślubie a potem pukają o darowiznę