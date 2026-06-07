Odpowiedzialna osoba na odpowiedzialnym miejscu
Prace w pasie drogowym prowadzone są chaotycznie i niezgodnie z projektem organizacji ruchu. Nikogo to nie interesuje. Najwyżej kiedyś dojdzie do jakiegoś wypadku, ale przecież wypadki się zdarzają. Policja nie jest w stanie nic w tej sytuacji zrobić. Chcesz wesprzeć moją działalność?o__0
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Komentarze (55)
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- Nie nie jestem, to jakaś pomyłka!
- A to przepraszamy, miłego dnia do widzenia.
- ale ta droga nie jest oddana do użytku
- aha, to szerokiej drogi...
@oddajciemikontozlodzieje: zastanawia mnie jak głupim trzeba być, żeby minusować komentarz o tym, że jednak w miejscu dla pieszych nie powinno być wielotonowych pojazdów XD