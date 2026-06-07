Prace w pasie drogowym prowadzone są chaotycznie i niezgodnie z projektem organizacji ruchu. Nikogo to nie interesuje. Najwyżej kiedyś dojdzie do jakiegoś wypadku, ale przecież wypadki się zdarzają. Policja nie jest w stanie nic w tej sytuacji zrobić. Chcesz wesprzeć moją działalność?