Będzie łatwiej dostać się na medycynę na UJ. Znika matematyka
Wynik z matematyki na maturze nie będzie brany pod uwagę przez komisję rekrutacyjną na medycynę na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Do tej pory oprócz chemii i biologii, był. Wielu odpadało, a brakuje lekarzy więc przymkną oko na słabszą matmę. Dobrze to czy źle?Poludnik20
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Komentarze (62)
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@real_scoria: ale to jest wiedza z podstawówki i jestem pewny, że jak ktoś zdaje na UJ egzamin z chemii, to targową matematykę ma w małym palcu.
@PiotrPiter: ręce podają, teraz bez matematyki to jak matura Giertycha