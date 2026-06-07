Dlaczego nagle jest tyle boreliozy?
Nadchodzące wakacje to dla wielu z nas nadchodzące spacery po lesie. A spacery po lesie to z jednej strony przyjemność, z drugiej zaś ryzyko. W zaroślach bowiem czychać na nas mogą kleszcze, a wraz z nimi choroba, której liczba diagnoz każdego roku rośnie w niepokojącym tempie.makrofag74
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Komentarze (75)
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@JoBackManhorse:
Oj tak, skrzeczą jak p------e.
Dodatkowo mimo upływu czasu nie ma żadnej skutecznej ochrony przed kleszczami a wielu leśników zostaje inwalidami w wieku 40-50 lat.
Branie każdorazowo antybiotyku po ugryzieniu kleszcza też nie jest żadnym rozwiązaniem i wyniszcza organizm.
Ponadto
ostatnio miałem to: https://allegro.pl/oferta/happs-spray-na-pchly-i-kleszcze-250ml-14736306887?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=freelisting
zobacz też film:
@jegertilbake: masakra w tym roku. Jak nie ogarnalem, ze kocie tabletki na kleszcze przestaly dzialac, to wyciagnalem 8 kleszczy z jednego kota. Bylem ostatnio w lesie i przeszedlem kawalek przez krzaki- wynik to 6 kleszczy na nogach, na szczescie nie zdarzyly sie wbic. Wlazlem doslownie 5 metrow w trawe po kolana i odrazu kleszcz sie czepil. Skad tyle tych k-----w wylazlo...
Wiem że nie wpasowuje się to w jedyną słuszną narrację ale tak właśnie jest.
Rosnąca zapadalność na boreliozę przypisywana jest połączeniu zmian klimatycznych, które sprzyjają przetrwaniu kleszczy, fragmentacji lasów, która zwiększa populacje gryzoni będących rezerwuarem, większej świadomości społecznej (wykrywalność + lepsze testy diagnostyczne) oraz zwiększonej aktywności ludzi na świeżym powietrzu.
@klocus:
Tak się kończy propaganda promująca ruch zamiast siedzenia w domu.