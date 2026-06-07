Polacy nie chcą dopłacać do artystów. Miażdżące wyniki sondażu
według sondażu Instytutu Badań Pollster dla Super Expressu, 74% Polaków sprzeciwia się temu wsparciu.PiotrPiter
- #
- #
- #
- 183
- Odpowiedz
według sondażu Instytutu Badań Pollster dla Super Expressu, 74% Polaków sprzeciwia się temu wsparciu.PiotrPiter
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (183)
najlepsze
@Qullion: Szkoda że nie mają premiera ani ministrów podległych szefowi PO. Tusk naleje ci do mordy to sie ucieszysz że napoił xD
@real_scoria: no shit Sherlock
@real_scoria: bo chcą kupić ich przychylność i liczą na propagandę proKałOwską - tylko tyle i aż tyle - wstydu nie mają
@Qullion: Przypomnisz jak głosowało wtedy PO? Bo zdaje się że tak jak pis :DD
@Asd15: Ma rację. @jazdaniebieski2023 To jest po prostu próba wynagrodzenia pewnej grupy w naszej społeczeństwie używanej po prostu jako narzędzia.
@Arnie123: Przestań p!d0(L)!ć o ''tych z topu'' bo się czuje jakbym dyskutował z jakimś przegrywem żyjącym tabletkami.
W drugą stronę to nie działa, bo sporo osób wierzących uważa że to oni powinni utrzymywać kościół, ale skoro państwo daje artystom (już daje dopłaty i 50% KUP) to nie widzę problemu żeby miało dawać
Nie wiem, kto u nich ogarnia PR, ale jest absolutnie beznadziejny. PiS potrafił kręcić propagandę sukcesu z każdego gówna. PO na sztandary wyciąga pomysły idiotyczne, których nie popiera społeczeństwo - naprawdę nie rozumiem, dlaczego jest to dla nich aż tak skomplikowane, by