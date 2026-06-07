Jeden z najgłupszych pomysłów koalicji i na dodatek bardzo "nie w porę". Dopiero co tłumaczono, że "nie ma pieniędzy na kwotę wolną" i "nie ma pieniędzy na podwyższanie drugiego progu".



Nie wiem, kto u nich ogarnia PR, ale jest absolutnie beznadziejny. PiS potrafił kręcić propagandę sukcesu z każdego gówna. PO na sztandary wyciąga pomysły idiotyczne, których nie popiera społeczeństwo - naprawdę nie rozumiem, dlaczego jest to dla nich aż tak skomplikowane, by Pokaż całość