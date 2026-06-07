Tragiczny finał wypadku w Ząbkach. Nie żyje jeden z mężczyzn podróżujących Audi
Jedna osoba nie żyje, a dwie kolejne pozostają w stanie krytycznym po tragicznym wypadku, do którego doszło wieczorem w Ząbkach.Grazyna_z_tuszyna
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Komentarze (38)
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Więcej brudasów nam potrzeba. Wreszcie, choć trochę, doganiamy zachód. Katolicki zaścianek jest taki nienowoczesny.
@PustynnyDuch: Wszyscy rodowici sebkokwie w betach bez wyjątku jeżdżą bezpiecznie rozumiem?
Został wprowadzony przepis że kierowcy taxi muszą mieć
@MatteoCommerciante: niestety taka natura człowieka, odruch bezwarunkowy, że stara się za każdą cenę ominąć nagłą przeszkodzę nie kalkulując co będzie bezpieczniejsze.