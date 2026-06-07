Jeżdżę taksówką po Warszawie. Obywateli krajów pasterskich wykonujących taki manewr widuję codziennie. Tym razem się nie udało. Jadąc przez miasto i widząc kolizję już wiem że będzie to prius ze śniadym kierowcą. W 99% mam rację. Kolejna ciekawa obserwacja to że jak taki typ wymusi na tobie bezczelnie pierwszeństwo to oczywiście twoja wina i jedzie za tobą trzy skrzyżowania i grozi coś po allahuakbarsku.

Został wprowadzony przepis że kierowcy taxi muszą mieć Pokaż całość