Pół roku temu opisałam tutaj swoją walkę z rakiem. Od tego czasu przeszłam chemioterapię i radioterapię. Obecnie jestem na hormonoterapii, która ma zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby. To ważny etap leczenia, ale wiąże się również ze skutkami ubocznymi i nie pozwala mi jeszcze wrócić do pełnej sprawności.Powoli odzyskuję siły, jednak nadal mam ograniczoną możliwość pracy, a codzienne wydatki i rachunki nie zniknęły. Jestem mamą dwójki dzieci i staram się zapewnić nam normalne funkcjonowanie w tym trudnym czasie.Jeśli ktoś chciałby wesprzeć mnie lub udostępnić zbiórkę dalej, będę bardzo wdzięczna za każdą pomoc.