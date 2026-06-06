320km/h na polskiej autostradzie
Tiktoker postanowił zrobić sobie tor wyścigowy z polskiej autostrady.dziubsterpl
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Tiktoker postanowił zrobić sobie tor wyścigowy z polskiej autostrady.dziubsterpl
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Komentarze (66)
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a wy zazdrośni
Załóżmy, że jedziesz sobie jak król lewym pasem, aż tu nagle tir przed tobą zaczyna wyprzedzać, powiedzmy ze 100 km/h.
Jako że "energia rośnie z kwadratem prędkości" może być za trudne, to Wieprz-Czarodziej
https://wykop.pl/link/7476241/jechali-300-km-h-po-bialymstoku-transmitowali-wszystko-na-tiktoku
*Mial bo gdy zaczęło robić się gorąca podobno sprzedał auto xD
To byłby dla niego komplement, a on tylko wciska gaz i trzyma kierownicę. Taka jazda nie wymaga więcej umiejętności niż przepisowa, tylko mniej mózgu. Na torze wyścigowym deficyty w wyobraźni i ogólnie myśleniu to niepożądana cecha.
i raczej też szybkość na wyświetlaczu jest ściemniona, tak na oko patrząc jak szybko mija inne pojazdy na początku