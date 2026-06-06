Dlaczego bobry wróciły do Polski i co robią z twoją rzeką
W 1967 roku w Polsce żyło 300 bobrów. Dzisiaj jest ich ponad 100 000. I te 100 000 bobrów przebudowuje polskie rzeki każdej nocy. W tym filmie dowiesz się: jak bobry prawie wymarły w Polsce (i dlaczego), jak program reintrodukcji odwrócił historię i jak tamy bobrowe podnoszą wodę gruntową o 20-50 cmCzytamBomoge
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Komentarze (21)
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Za Chatgupekte
Tak, w Niemczech jest obecnie prawdziwa plaga szopów praczy. Szacuje się, że żyje ich od około 1,5 do nawet 2 milionów sztuk, a populacja nadal rośnie mimo intensywnego odstrzału.
Najważniejsze
Wybiją bezpowrotnie wiele gatunków ptaków jak i zwierząt. Moim zdaniem powinno być masowe odstrzeliwanie i to bardzo systematyczne, aby ich populację w Europie zbić praktycznie do zera i ciągle mieć to pod kontrolą.