W 1967 roku w Polsce żyło 300 bobrów. Dzisiaj jest ich ponad 100 000. I te 100 000 bobrów przebudowuje polskie rzeki każdej nocy. W tym filmie dowiesz się: jak bobry prawie wymarły w Polsce (i dlaczego), jak program reintrodukcji odwrócił historię i jak tamy bobrowe podnoszą wodę gruntową o 20-50 cm