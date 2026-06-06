Trzymajcie się dzieci z dala od restaurowania zabytków bo was zmiecie z planszy. Bardzo romantyczna wizja gdzie miłość do auta was uskrzydli, ale koszty was za te skrzydła przybiją do krzyża. Kupiłem auto za 5000PLN (VW T3). Liczyłem wkładu max. 50K PLN. Na chwilę obecną auto po 4 latach już kosztuje mnie 117K a jeszcze jest spokojnie 50K do włożenia.