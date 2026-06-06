Chińska fabryka produkująca nadwozia zabytkowych samochodów
Nagranie z chińskiej fabryki produkującej repliki nadwozi już nieprodukowanych samochodów. Wykorzystują między innymi skanowanie 3D i obrabiarki cyfrowe.msuma
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Nagranie z chińskiej fabryki produkującej repliki nadwozi już nieprodukowanych samochodów. Wykorzystują między innymi skanowanie 3D i obrabiarki cyfrowe.msuma
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Komentarze (53)
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@Voltix: Patenty na wzór przemysłowy to max 25 lat. Niczego nie kradną klepiąc starocia.
@jegertilbake: Chyba tobie 1,400 mln ludzi pod butem rządu który wie co robi - w 40 lat mieli taką transformacje o której nie śniło się największym ekonomistom ale ty i twoje skundlenie zachodnie nie pozwoli ci nawet przejrzeć na oczy - co niby USA takie piękne? Bruksela? Berlin? Widać uderza przez ciebie małomiasteczkowe myślenie wprost sprzed telewizora.
@joker007: włoska jakość karoserii, jak to w fiatach w naszym klimacie.
Ale taka nówka, sztuka, z retro designem
Do tego wszystkie najnowsze rozwiązania i materiały
I mocny silnik, z klimą i ogrzewaniem postojowym, to marzenie (⌐ ͡♥ ͜ʖ ͡♥)
u nas manufaktury też robią ciągle blacharke do poldonów czy 125, tyle że jest problem ze spasowaniem
@czteryagrafki: Tego nie wiem, ale podróba NESa, czyli Pegasus to była duża jakość, której Chiny nie potrafią do teraz ogarnąć :D Więc kto wie XD
wyjątkiem był tarpan gdzie wszystko było robione chałupniczo i zawsze było dziadowskie