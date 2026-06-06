Dzieciaki bez wyobraźni robią co chcą na warszawskich ulicach
Elektryczne rowery, hulajnogi, wheelie, pędzenie po chodnikach, uciekanie przed Policją. Te jednostki są generalnie nieuchwytne, mają w nosie zagrożenia i twierdzą, że to AI wygenerowało. To codzienność dla tego typa, który zarabia na tych dzieciakach (prowadzi sklep i social media). Przykład: 9:01Rabe
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Komentarze (86)
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Producenci już to wszystko omineli.
Tak samo mozesz z pilota wyłączyć manetke gazu i tyle z twojej teorii.
Internetowi eksperci gdy już wydarzyła się tragedia: "Gdzie były służby?", "Dlaczego nikt tego nie zgłaszał?", "To skandal, że musiało dojść do takiej tragedii", "Każdy tylko nagrywał, ale nikt. Ie zareagował!"
Bawi mnie ta kombinacja - wielki kask (bo im większy tym według nich jesteś fajniejszy) + koszuleczka i spodenki/spodnie. Troche jak te figurki funko pop XD
Na motorower do 4kW trzeba mieć PJ kategorii AM co najmniej chyba że ktoś ukończyć 18 lat przed 2013 rokiem.
To ze zdjęcia to nie jest ani rower, ani motorower. To bliżej niezidentyfikowany motocykl typu SAM.
No ale po co rejestrować skoro można szaleć na drogach bez OC i BT...
@amoll-_-: W Palestynie tak robia i nikt problemu nie widzi
@amoll-_-: To przyjedz do Polin, twoje dlugi kahalne juz tu sa