Internetowi eksperci zanim się zdarzy tragedia: "Ale oni muszą się wyszaleć", "Każdy kiedyś był młody", "Może to ich sposób na radzenie sobie z emocjami"



Internetowi eksperci gdy już wydarzyła się tragedia: "Gdzie były służby?", "Dlaczego nikt tego nie zgłaszał?", "To skandal, że musiało dojść do takiej tragedii", "Każdy tylko nagrywał, ale nikt. Ie zareagował!"