Komuna wróciła we Władysławowie! Komunikatami jak z PRLu wyganiają z plaży nad m
Pierwszy raz coś takiego na kanale - oszołomstwo we Władysławowie! Dosłownie przeganiają ludzi z publicznej plaży! A robią to także głośnymi alarmującymi, zakłócającymi spokój komunikatami z głośników! To pierwszy z dwóch materiałów z tego miejsca wygląda na to, że we Władysławowie możesz zapomniećkubako
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Komentarze (26)
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XDDD Skisłem po tym tekście
Ale już mi policjant ciśnienie podniósł tekstem o terenie prywatnym.
Ciepłownia we Władysławowie ma coś ze łbem.
Ciepłownia we Władysławowie ma coś ze łbem.
I można powiedzieć, słysząc te szczekaczki w tle, że komuna wieczne żywa.