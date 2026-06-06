Pierwszy raz coś takiego na kanale - oszołomstwo we Władysławowie! Dosłownie przeganiają ludzi z publicznej plaży! A robią to także głośnymi alarmującymi, zakłócającymi spokój komunikatami z głośników! To pierwszy z dwóch materiałów z tego miejsca wygląda na to, że we Władysławowie możesz zapomnieć