Niestety zmęczenie dało o sobie znak, Maja coś około 16 godzin rozegrała na tym turnieju a przeciwniczka połowę mniej. Niektórzy mówią że i psychika siadła, ale wydaje mi się że gdyby tak było to drugi set przegrałaby do 0, a tak jeszcze trochę powalczyła. Teraz pora na zasłużony odpoczynek.