Maja Chwalińska druga w Paryżu. Gratulacje Maja!
Życiowy sukces naszej 24 letniej tenisistki. W turnieju wygrała 9 meczy w drodze do finału.Polasz
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Życiowy sukces naszej 24 letniej tenisistki. W turnieju wygrała 9 meczy w drodze do finału.Polasz
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Komentarze (40)
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coś jeszcze? bo zaraz monopole zamkną w Raszynie i nie będzie gdzie kupić Don-Doration
@Niech_moc_bedzie_z_toba:
A jest jakiś system, że jak już ktos dorobi się wielkie kasy, to zwróci choć z 30% z tego na szkolenie młodzieży? :)
I nie mówię tutaj o tenisistach, tylko głownie o piłkarzach, gdzie na kluby i stadiony z publicznych idzie mega kasa.
To żaden paradoks, tylko zwykłe niezrozumienie tego, o czym piszesz. Zobacz sobie o ile w ostatnich latach wzrosła ilość dzieci uprawiających piłkę nożną. To jest najważniejszy skutek i inwestycja w cały system, bo nic nie motywuje dzieci bardziej, niż