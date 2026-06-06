Przepadła cała kolekcja
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I tu widać dokładnie przewagę nośników fizycznych ¯\(ツ)/¯
Ja kupuje zawsze w pudełku, choć aktualnie na płycie w pudełku może być tylko instalator a dane i tak musisz pobrać z sieci...
Cyfry nawet nie odziedziczą twoje dzieci - jest tylko dostępem do gry, wirtualną pseudo kolekcją z
A cyfry też nie są złe, ale tylko na GOG-u.
Jaki sens jest masowo "kupować" cyfrowe gierki i tworzyć z tego kolekcję, jeśli ostatecznie nic do Ciebie nie należy i korpo w każdej chwili może zabrać te
@ziomus0812: Problem jest taki że teraz nie ma zbytnio wyboru.
@sylwke3100: jeśli chodzi o fizyczne nośniki, to tak. Jeśli chodzi o gry bez DRM, to jest GOG. Co prawda nie ma tam dość wielu nowych gier AAA, ale ja wychodzę z założenia, że jeśli producent nie szanuje użytkowników (DRM i inne g.wno), to i tak nie warto kupować takiej gry, tylko trzeba ją spiracić.
można to porównać do kolekcjonowania LEGO, które wirtualnie kupujesz i masz w wirtualnym katalogu, a jak chcesz sobie je poskładać to ci przysyłają, ale za tydzień musisz odesłać xD
Po drugie licencja układania jest na ciebie, czyli nie możesz klocków odsprzedać bo sklep nie zawarł umowy z nowym klientem - Rafałkiem a z Wujkiem przecież.
Oczywiście to forma uproszczone i naciągana.
Akurat jeśli chodzi o odzyskiwanie kont to na Steam,.Epic I GOG nie ma z tym problemu.
Czy jest problem na PS - nie wiem. Jak widać na pewno Microsoft tutaj
Mając je włączone można ustawić hasło 1234 i nikt konta nie przejmie.
Zresztą, do najważniejszych kont używa się Yubikey. Wtedy nawet na lewej stronie logowanie nie przejdzie.
Z drugiej strony MS powinien sprawdzić coś tak banalnego jak adresy IP i od razu byłoby wiadomo, co jest grane.
Skąd atakujący wiedział, na jakie konto idzie kod weryfikacyjny?
Nie było tak, że ściągnął coś lewego z torrentów a potem płacz?
>Mając je włączone można ustawić hasło 1234 i nikt konta nie przejmie.
no zebys sie nie zdziwil xDDD
Nie było tak, że ściągnął coś lewego z torrentów a potem płacz?
Nawet jesli to on nie placze, ze mu zrobili wjazd, tylko ze MS ma go W POMPIE, powiedzieli mu, ze mu monta nie oddadza, a w ogole to sorawa zamknieta i ma sie gonic xD