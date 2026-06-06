Kobiety mają nierealne wymagania wobec mężczyzn. Ekspert obala mity
Polacy chcą mieć dzieci, ale nie mają ku temu odpowiednich warunków. Mateusz Łakomy w programie "Najważniejsze pytania" mówi o powodach niskiej dzietności w Polsce. Ekspert wyjaśnia dlaczego młodzi ludzie nie łączą się w pary.MakiawelicznyAltruista
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Komentarze (141)
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Wynika to z całkowitego zrycia ośrodków nagrody u kobiet przez socjalmedia, tindery, atencje, portale i kulture feministyczną. Już żadne bodźce nie są dla kobiet wystarczające. Myślą, że życie to tarasy Penthouse na szczycie budynku z widokiem na Wrocław lub Warszawę, palmy, motorówki, drogie auta
Jak laska wstawi zdjęcie to tysiące spermiarzy zaleją ją falą komplementów, rycerskich deklaracji itd. i NIGDY i tak nawet końcem palca jej nie dotkną, ale ona wyjdzie z tego z EGO zboostowanym w kosmos i przekonana, że jej się szejk należy.
Potem skończy jako singielka, menadżerka w korpo i będzie
Przyczyną jest systemowe gnojenie mężczyzn. Biologii i hipergarmii się nie oszuka. Wprost żadna tego nie powie, ale kobiety NIE CHCĄ mężczyzn o niższym statusie. Tymczasem robi się wszystko, żeby obniżać status mężczyzn i zasobność mężczyzn, a podnosić kobiet. Faworyzowanie kobiet na rynku pracy, na stanowiskach
Dokładnie tak jest.
Dla systemu rodzina jest problemem, więc ją niszczy poprzez kobiety, bo nimi się łatwiej manipuluje.
Efekty są tym bardziej widoczne tam, gdzie się "wyrównuje" czy "ułatwia" rzekome trudności.
I to jest cel, a nie wypadek przy pracy, więc będzie tylko gorzej.
(Nawet te pozostałe przyjemności da się godzić ale nie na full oczywiście- dziadków ściągnąć na weekend czy choćby opiekunkę zawodową)
Mieszkania sa jednym z waznych skladnikow. Drugim jest brak stabilnosci zatrudnienia.