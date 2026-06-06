W ogóle eksperty cały czas dywagują, kluczą i błądzą, a przyczyna jest prosta i nikt z ekspertów o niej się nie zająknie, bo jaj nie mają "eksperty".



Przyczyną jest systemowe gnojenie mężczyzn. Biologii i hipergarmii się nie oszuka. Wprost żadna tego nie powie, ale kobiety NIE CHCĄ mężczyzn o niższym statusie. Tymczasem robi się wszystko, żeby obniżać status mężczyzn i zasobność mężczyzn, a podnosić kobiet. Faworyzowanie kobiet na rynku pracy, na stanowiskach Pokaż całość