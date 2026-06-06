Co się dzieje, kiedy pęka bańka mieszkaniowa?
Kiedy w 2022 kupowano rudery pod Auckland za $1.8M, wydawało się to świetnym biznesem. Ceny nieruchomości rosły o kilkanaście procent w skali roku, a banki rozdawały hipoteki jak darmowe cukierki pod osiedlową podstawówką. Dziś ludzie wyprzedają w panice, a rząd panicznie próbuje powstrzymać krach.BArtus
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Komentarze (62)
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Nowa Zelandia też je ma i to potężne. NZ to wręcz podręcznikowy przykład tego, co się dzieje, gdy państwo robi (chcąc nie chcąc) z mieszkań bezpieczną przystań podatkową i inwestycyjną. U nich przez lata nie było klasycznego podatku od zysków kapitałowych. Efekt?
Ale jak hm nie zapłaciła belki to by pewnie i za sto lat się odezwali.
Reszta prędzej czy później jest w głębokiej d....
Na dziś idziemy analogiczną drogą opisana w materiale koszty budowy nowego domu sa olbrzymie, odrealnione w stosunku do zarobków typowego kowalskiego, koszty najmu też są probleme.
Niestety starsze pokolenie z tego faktu jest i bedzie zadowolone dopuki system sie nie wywali bo
@there_is_no_login: raczej zrobią dopłaty do mieszkań aby ludzie kupowali nowe mieszkania za coraz większe pieniądze.
Już to było sprawdzone.
Z resztą, PiS też już sprzedawał wizy i sprowadzał imigrantów
Starzy ludzie są totalnie odklejeni.pktrafia ci powiedzieć, że "prowadzili kiedyś firmę i było ok". Super, kiedy?
Przed wprowadzeniem miliona dokumentów do wypełniania? Skomplikowania rozliczeń?
@Cozwykopem: Chyba nie wiesz jak działały kiedyś urzędy, które mogły zamknąć twoją firmę z dnia na dzień, bo syn wójta zauważył ze interes ci idzie i chciałby go przejąć.
:)
Musisz jeszcze te zarobki w Wrocławiu przemnożyć przez 12, ale wtedy nie wyjdzie “100 krotność zarobków”
Fajna manipulacja ( ͡° ᴥ ͡°)
Jeden z najbardziej durnych krajów, na czele ze swoją Jacindą która niszczyła kraj za covida.
No jab, no job.
Najlepsza inwestycja na teraz nauczyc się szyć na maszynie i zainteresować się hodowaniem kurczaków.