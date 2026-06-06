Zaraz na początku nagrania (ok 1 min), wspomniano że średnia cena domu w Auckland to 35 krotność mediany zarobków, miało to ukazać szalenie wysokie ceny. Porównajmy to do Polski, Wrocław mediana zarobków jakieś 5-5.5 tys zł netto, mieszkanie 50m2 to jakieś 650-700 tys zł, czyli grubo ponad 100 krotność mediany żeby kupić mieszkanie. I mówimy tu o małym mieszkaniu, gdzie w NZ jest dom. Polska to zupełnie inny poziom o-------a cen nieruchomosci.