Ja od telefonu uzależniony nie jestem, w pracy mam go w szafce i nie tęsknie, zwyczajnie dla mnie bez sensu jest to że szkoła nie widzi w sobie problemu tylko próbuje walczyć z problemem który sama tworzy.



Gdyby w szkole uczniowie korzystali z dobrodziejstw technologii zamiast dalej opierać się na metodach rodem z XIX wieku czyli książka, zeszyt i zasada ZZZ bo wiele treści jest nauczane tylko przez to że są na Pokaż całość