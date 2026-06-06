Zakaz smartfonów zadziałał. 80 proc. nauczycieli widzi poprawę
W badaniu 600 pedagogów z Nowego Jorku uczniowie po zakazie lepiej się zachowują, mocniej angażują i częściej współpracują. Spadła też liczba przypadków nękania.Pan_od_Internetu
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
@Brut_all: Tylko, że w Polsce nauczyciele nie będą się cieszyć z widocznej poprawy wśród uczniów tylko z tego, że będzie im trudniej ściągać xD Tak samo jak był covid i były zdalne lekcje to się,
Komentarz usunięty przez moderatora
XD
Dziecko ma się w szkole uczyć a nie marnować czas na oglądaniu głupot na telefonie.
Może robić inne rzeczy zamiast się uczyć. Np. grać na konsoli, rysować, itp. Chyba od tego
Smartfonoza w szkołach ( inie tylko tam) problemem jest i to ogromnym. Młodzi ludzie, nastolatkowie (ale nie tylko oni) korzystają z technologii w sposób patologiczny, zagrażający przede wszystkim ich relacjom z otoczeniem, perspektywie, z jaką patrzą na świat oraz w sposób osłabiający zdolności i możliwości poznawcze. Ale jedyną drogą do walki
Dzieci muszą mieć dużo luzu w obszarach gdzie można go dawać ale są obszary gdzie twardo za gębę i ani kroku w tył.
Trudno jest we współczesnym świecie całkowicie wymazać z pamięci młodym ludziom istnienie takiego "cudu" technologicznego, więc smartfony (i inne uzależniające urządzenia, których smartfony są jedynie symbolem) zawsze już będą w naszych kieszeniach i
Gdyby w szkole uczniowie korzystali z dobrodziejstw technologii zamiast dalej opierać się na metodach rodem z XIX wieku czyli książka, zeszyt i zasada ZZZ bo wiele treści jest nauczane tylko przez to że są na
¯\(ツ)/¯
A co do naszych przodków, oni uczyli się mniej materiału ale porządnie. A my uczymy się po to by zapomnieć.
Dzieci uzależnione od tiktoka i innego raka nagle są normalne bo zakaz telefonów w szkole xdddd
Nauczyciele od lat mieli w dupie to jak z roku ja rok coraz bardziej głupsze dzieci przychodziły, liczyła się tylko kasa wyższa pensja i subwencja na ucznia
@eSUBA94:
Przynajmniej z nudów się angażują - przecież nie od dziś wiadomo, że udawanie pracy niejednokrotnie męczy bardziej niż sama praca. ( ͡º ͜ʖ͡º)