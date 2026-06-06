Polska w pigułce: paliwo tanieje w hurcie = przy dystrybutorze drożeje
Orlen obniżył hurt Pb95 o 70 zł, Pb98 o 52 zł i diesla o 24 zł za metr sześc. Mimo tego ceny maksymalne na stacjach wzrosły do 6,00 zł, 6,63 zł i 6,48 zł za litr.Pan_od_Internetu
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Komentarze (23)
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Ceny są ustalane w piątek na weekend z poniedziałkiem włącznie, a Orlen obniżył w sobotę, w czwartek podniósł, więc rządowe ceny odnoszą się do czwartkowej zmiany
Czemu UOKiK nic z tym nie robi?