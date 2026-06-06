Korupcja - Wśród zatrzymanych prezesi łódzkich spółdzielni mieszkaniowych
Akcja policji w sprawie ,,korupcji menadżerskiej prowadzona była przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Łącznie w sprawie zatrzymano 16 osób, wśród nich są prezesi łódzkich spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorcyfreedomseeker
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Komentarze (19)
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@marpic: To zależy komu, kocie, to zależy komu. G@wno-sędziowie już przypilnują, żeby ciebie skazać w terminie. Przedawni to się właściwym ludziom.