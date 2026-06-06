Akcja policji w sprawie ,,korupcji menadżerskiej prowadzona była przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Łącznie w sprawie zatrzymano 16 osób, wśród nich są prezesi łódzkich spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorcy