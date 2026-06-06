Szaleńcze rajdy ukraińskiej modelki w Warszawie. Grozi jej deportacja
Setki złotych mandatu, utrata prawa jazdy, a nawet konieczność powrotu do kraju pochodzenia - to potencjalne kary, jakie mogą spotkać ukraińską modelkę, która w rażący sposób naruszyła przepisy ruchu drogowego.starnak
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Komentarze (77)
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Kobieta i Ukrainka, no trudne się wylosowało.
@SepulkoZnawca: Dekapitacja na Ukrainę. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@lubiecie: z tym jest pewien problem - bo auto na 98% nie jest "jej".
Jest na firmę, na leasing (czyli banku), lub nawet słupa (właściciel poza UE). To co by tu działało to zapłacenie ekwiwalentu wartości pojazdu
@Podstarzaly_Mandalorianin:
Zero ci się nie wbiło. Tu nie pomoże 5 lat,ani się obejrzy jak to zleci. Chyba 50 lat.
Trzeba walić dwucyfrowe zakazy bo nic innego nie pomoże.Taki mental. Po 50 latach będzie miała z 70 czy 80 i nie da rady pociskać. Oni uważają,że Polska to Ukraina i będą się tu rządzić jak u siebie szczególnie że ich tu
https://schengenvisum.info/pl/baza-wiedzy-o-wizach-schengen/zakaz-wjazdu/
@Zaklad_Gospodarki_Odpadami: I Lambo