Deportować, 5 lat zakazu wjazdu do Shengen

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Zero ci się nie wbiło. Tu nie pomoże 5 lat,ani się obejrzy jak to zleci. Chyba 50 lat.Trzeba walić dwucyfrowe zakazy bo nic innego nie pomoże.Taki mental. Po 50 latach będzie miała z 70 czy 80 i nie da rady pociskać. Oni uważają,że Polska to Ukraina i będą się tu rządzić jak u siebie szczególnie że ich tu