Minister Marta Cienkowska nie odpuszcza. Artyści górą XD
Dodatkowe 200 mln zł popłynie do artystów. A właściwie do organizacji, nad którymi nikt nie panujeRuryk
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Dodatkowe 200 mln zł popłynie do artystów. A właściwie do organizacji, nad którymi nikt nie panujeRuryk
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Komentarze (96)
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Dodatkowo nie ma co ukrywać, że większość tych "artystów" to tak naprawdę bezrobotni z hobby. Bo jeżeli przez 30 lat nie zbudowałeś fanów i majątku i nie potrafisz się nawet utrzymać, to nie miałeś pracy. Miałeś hobby, które nie przynosiło kasy.
A to oznacza, że podatnicy składają się na twoje hobby, żebyś nie musiał pracować, drogi
@not-sweet: To jest akurat prawda. Ogólnie jeśli przez 30 lat z czego 15 co najmniej to era internetu nie był w stanie zbudować marki osobistej to z czym do ludzi. Już nawet nie mówiąc o
mam kilka pomysłów na książki obrażające Polaków.
Może bym nawet Nobla dostał.
@Wacek1991: No i co z tego, jak przewalą? Spółki, samorządy obsadzone. Następnych wyborach PiS, potem znowu PO (czy jak się tam będzie nazywać), potem znowu PiS. Polaki lubią być j----i w dupę, skoro od 30 lat wybierają te same mordy.
Bo dochód 60k oznacza przychód 120k a podatek dochodowy to tylko 7200 na