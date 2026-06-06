Znając życie, to jakieś organizacje dostaną większość tego, i szefowie tych organizacji, a artyści dostaną ochłapy.



Dodatkowo nie ma co ukrywać, że większość tych "artystów" to tak naprawdę bezrobotni z hobby. Bo jeżeli przez 30 lat nie zbudowałeś fanów i majątku i nie potrafisz się nawet utrzymać, to nie miałeś pracy. Miałeś hobby, które nie przynosiło kasy.



A to oznacza, że podatnicy składają się na twoje hobby, żebyś nie musiał pracować, drogi Pokaż całość