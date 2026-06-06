Deweloper nie dostal zgody na wycinkę starych dębów, więc powyrywał je.
Protestujących przed placem budowy urzędników inwestor zignorował. Nie wpuścił nawet ściągniętej na miejsce straży miejskiej i policji. - Nie będziemy tego komentować. Mamy swoje sposoby postępowania - Przekazała przez telefon przedstawicielka firmy dewelopera RJS House z Legionowa.Dr-Livingstone
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Komentarze (52)
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Karton polepiony gunwem.
A taki deweloper to ma pieniądze, ma prawników, zrobi smród w mediach bo ma znajomości i sąd nawet jak nie zna się z deweloperem, to deweloper zna się z innymi urzędnikami, to sąd musi zareagować, żeby większego smrodu nie było
Więc tak. Nie ma czegoś takiego, że wszyscy jesteśmy
policja w tym kraju to skończone debile - nie znający prawa wcale
a tłuki ze straży miejskiej to jeszcze gorsi
swoją drogą ciekawe, że policja nie została wpuszczona i sobie pojechali, a ostatnio widziałem jakiś emerytów siłowo z mieszkania wyciągali, bo sąsiad powiedział, że awantura jest
Witamy w Polsce powiatowej. (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)