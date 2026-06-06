Pracownicy Googla wyśmiewają AI na wewnętrznych grupach
Podczas gdy CEO w tym czasie przechwala się, że 75% nowego kodu jest generowane przez AI. Ilość memów wzrasta wykładniczo podczas konferencji i premier nowych produktów.kastrator2
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Komentarze (28)
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Bo stakeholderzy wiedzą już, że "AI" się skończyło - nie dowiozło nawet połowy tego, co obiecało i dużo lepsze już nie będzie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że mamy modele wytrenowane na wszystkim, na czym tylko dało się je trenować a kolejne "pokolenia" są już trenowane nie na zweryfikowanych treściach wygenerowanych przez człowieka tylko na tym, co wypluwają ich poprzednicy (razem ze wszystkimi halucynacjami i bzdurnymi rozwiązaniami które zostały
Wygenerowanie 100 tasków albo 100 funkcji to nie jest dowiezienie projektu. To jest stworzenie kandydatów do roboty. Realna praca zaczyna się wtedy, gdy trzeba sprawdzić, czy to działa, czy nie rozwala systemu, czy nie jest halucynacją i czy da się to utrzymać.
AI jest świetnym asystentem, ale
- Po pierwsze: jest to NA PEWNO naciągane jak tylko się da
- Po drugie: każde słowo było destylowane tygodniami, żeby jak najwięcej na tym sloganie zarobić
@murdoc: Do tego XX to zawsze dziwnie wychodzi jako wielokrotność piątki. Nigdy nie 26, albo 78, Zawsze tylko liczby w stylu 25, 75, 50 i 55. XD
Kod wygeneruje AI, a potem czytaj to 5 razy czy nie ma bugów.
Jednak skończy się to jak każda próba ukręcenia bata z gówna... niby jest, niby ok, ale... nie działa całościowo. I mechanizmy poprawy dla zwykłych zadań biznesowych nie zadziałają. Przy kodzie masz walidację (kompilujemy/uruchamiamy i widzimy czy działa). A przy zadaniach biznesowych nie ma testów, nie ma opcji sprawdzenia od razu...
Wyobraźmy sobie AI w odpowiedziach reklamacyjnych - 99% negatywne, bo