Pokaż całość

Bo stakeholderzy wiedzą już, że "AI" się skończyło - nie dowiozło nawet połowy tego, co obiecało i dużo lepsze już nie będzie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że mamy modele wytrenowane na wszystkim, na czym tylko dało się je trenować a kolejne "pokolenia" są już trenowane nie na zweryfikowanych treściach wygenerowanych przez człowieka tylko na tym, co wypluwają ich poprzednicy (razem ze wszystkimi halucynacjami i bzdurnymi rozwiązaniami które zostały