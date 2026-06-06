U nas w firme podobnie - listonosz poszedł na urlop i 2 tygodnie nie dostawaliśmy korespondencji, bo przecież ta wielka państwowa instytucja nie potrafi ogarnąć zastępstwa.



Terminy sądowe, urzędowe... Wszystko się idzie paść, bo jakiś debil wpisał do ustawy, że list wysłany akurat tym państwowym operatorem, traktuje się jak dostarczony po 2 tygodniach xD