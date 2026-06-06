Listonosz podpisał list polecony swoim nazwiskiem. Adresat stracił 15000
Jeden z listonoszy pracujących w Suchej Beskidzkiej stał się centralną postacią "afery pocztowej" w regionie.Oko_Spawacza
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Jeden z listonoszy pracujących w Suchej Beskidzkiej stał się centralną postacią "afery pocztowej" w regionie.Oko_Spawacza
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Komentarze (44)
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Zajebiste podejście. Lekarz ma ratować życie, ale podał pacjentowi Pavulon żeby shandlować jego zwłoki zakładowi pogrzebowemu. Wypadek przy pracy.
Kierowca tira jechał pijany 130 km/h i zabił dwie osoby? Wypadek przy pracy.
Policjant
Terminy sądowe, urzędowe... Wszystko się idzie paść, bo jakiś debil wpisał do ustawy, że list wysłany akurat tym państwowym operatorem, traktuje się jak dostarczony po 2 tygodniach xD
@Adwokat_Vanessa_Smaruj-Rogala: Niby jak poszły się paść skoro te 2 tygodnie liczą się od pierwszego awiza? Skoro przez te 2 tygodnie nie było listonosza, to listy nie zostały uznane za doręczone.
@Sabr: a pierwsze awizo wrzucą ci do skrzynki razem z drugim (albo wcale).
Jak ktoś mógł przytulić emeryturę za osamotnionego nieboszczyka, którym nikt się nie interesował, to błogosławił taki rejon i rezygnował nawet z urlopu, żeby podpisać przekaz za nieboszczyka.
@Jarek_P: A może PP się profesjonalizuje i dzięki AI robi lepsze szablony odpowiedzi. ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Jak się prowadzi firmę transportową, to trzeba mieć wszystko w porządku wobec ITD.
Niech teraz buli i nie kwiczy.