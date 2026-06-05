Kuchnia Vikinga prowadzi współprace z Cezarym Pazurą który pomawia o pedofilstwo
Kuchnia Vikinga deklaruje, że jest gotowa na utratę klientów z powodu współpracy z Cezarym Pazurą. Wielu osobom przeszkadza jego publiczne wsparcie dla żony po jeździe samochodem po chodniku przy przedszkolu, podczas której naraziła dzieci na realne niebezpieczeństwo. Po trupach do celu...Vraagno
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Komentarze (41)
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I jak na ironię największe podziały robią ludzie, którzy jechali po pis za dzielenie ludzi xD. Nawet się nie zdziwiłem jak zajrzałem na profil autora wrzutki xd
@kanis-sapiens: Zamiast napuszczać na Olbrychskiego, Ostaszswską lub Holand, może byś się zajął Sorosem czy Bloombergiem (o Putinie nie wspomnę, tfu!).