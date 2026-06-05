Nawet mnie to nie obchodzi bo nie jestem targetem dla tych cateringów, ale trochę śmieszy mnie jak losowe typy ze społecznościówek kręcą małysza, żyjąc w swojej bańce i myślą, że wszyscy w kraju wiedzą kto to jest konfitura, już nie wspominając o tym że ludzie nawet nie kojarzą kto jest teraz żoną Pazury, a o tym że jakaś afera z parkowaniem była to może z 2% narodu ogarnia bo akurat Polsat leciał Pokaż całość