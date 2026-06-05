Astronauci ISS dostali natychmiastowy rozkaz ewakuacji
Na ISS ogłoszono alarm przez gwałtownie rosnący wyciek powietrza w rosyjskim module. NASA kazała czterem członkom załogi wejść do Crew Dragona w skafandrach. Rosjanie próbowali ciąć konstrukcję piłą, co doprowadziło do wstrzymania napraw.Nick7C5
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Komentarze (48)
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"NASA pozwoliła astronautom na powrót do planowych zajęć na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej."
Nie mówiąc już o tym, że tytuł to zwykłe kłamstwo bo w rzeczywistości:
"NASA poleciła astronautom przygotowanie do potencjalnej ewakuacji"
@Nick7C5 nie wstyd ci tak kłamać? Co będzie, jak się ludzie dowiedzą?
@Nick7C5: jak dajesz g---o artykuł z WP to co się dziwić ( ͡º ͜ʖ͡º)
- Jak to co Wania? Najpierw walniemy kielicha a później się pomyśli.
Trzy flaszki później…
„Rosjanie naprawiali Międzynarodową Stację Kosmiczna za pomocą piły” 🤣
– Oni są zbudowani z mięsa.
– Mięsa?
– Mięsa. Są
Od wypiwka aparatury.
I to nie.
Kraków 2026