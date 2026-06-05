Norwescy lekarze z premią za niewypisywanie L4
Lekarze rodzinni będą otrzymywać najwyższe wynagrodzenie za wizyty, które nie zakończą się zwolnieniem chorobowym dla pacjenta.RomanKarburator
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Lekarze rodzinni będą otrzymywać najwyższe wynagrodzenie za wizyty, które nie zakończą się zwolnieniem chorobowym dla pacjenta.RomanKarburator
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Komentarze (25)
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@gl0wa: Tak jest pan chory nie dostanie pan zwolnienia, nie wypiszę też leków na receptę, bo mam z tego procederu kasę i mi to wisi czy pan umrze czy nie.
Zacznie się karuzela łapówek.
W Norwegii w przeciwieństwie od Polski L4 potrafią być wystawiane np na 3-4 tygodnie jeżeli pacjent zgłasz bezobjawowe zmęczenie psychicznie. W tym szczególnie lubują się kobiety. Jednocześnie Norwegia jest kraje który dość aktywnie działa antymobbingowo.
Gdy pracowałem z Norwegami to byli zaskoczeni poziomem stresu w pracy w Polsce i kierownik od stroju kontraktu wziął przy końcu budowy zwolenienie na miesiąc
Mam koleżankę ze studiów której nie chcą zdiagnozować depresji tylko dlatego że kilka lat temu ukończyła trudne studia i ze to ich wina.
@Let_Me_2_Be: Mając kasę z ropy i gazu można się bawić w lewactwo, Polska musi się dorabiać pracą a nie pajacowaniem.