Nikt z wypowiadajacych sie nie ma pojecia ze to zagranie czysto symboliczne. Te 50 koron dla lekarza to sa zwykle grosze i beda kompletnie bez znaczenia. Rzad Norweski jakby chcial cos zmieniac to by wprowadzil przepisy takie jak w Polsce. W Norwegii obecnie wystarczy pojsc do lekarza i powiedziec ze chce zwolnienie i wymyslic sobie dowolny powod i to zwolnienie wypisze, a dostaje sie an L4 100% pensji. Dodatkowo mozna wziasc zwolnienie Pokaż całość