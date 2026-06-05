Obcokrajowcy zaczepiali dziewczynki w centrum miasta
Dzieci twierdziły, że mężczyźni zagadywali je m.in. tekstami typu: "szukamy kochanek za pieniądze". Ostatecznie dzieci opuściły lodziarnię dopiero w momencie, gdy mężczyźni, którzy je obserwowali, oddalili się.dartyr
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Komentarze (20)
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@tomasz-aleksander-barania: raczej mieć przy sobie b--ń palną bojową aby móc się skutecznie obronić. Idą trudne czasy i wierzę, że w końcu w tym pięknym kraju będzie można się bronić i móc zwyczajnie zabić napastnika, nawet jak będzie uciekał po nieudanej napaści.