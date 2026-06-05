Brat mordercy Henry'ego Nowak'a grozi nożem Polakom na ulicy
Gurpreet Digwa, 27, brat mordercy Henry'ego Nowak'a grozi ubrany w ceremonialną sukienkę wielkim nożem polskim emigrantom podczas incydentu drogowego. No knife curva! No knife!kemot-iksworkal
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Komentarze (61)
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Policja w ich domu znalazła: nóż sprężynowy, pałkę teleskopową, kastety, maczetę, miecze i kusari.
To nie byli zwykli, w sensie przeciętni Sikhowie, tylko jakaś patola.
He was a gud boi he ain't did nuttin, and has always bin saying good mourning to neighbours in da hud
Nowaka. Do k---y nędzy.
@kemot-iksworkal
nieuku!
;)
https://www.gov.pl/web/francja/idp
I fajny kraj. Taki dbający o bezpieczeństwo
A wisienką na torcie jest to, że biadoli, że ojciec i brat mordercy (ten, który zadzwonił na policję, że Digwa został zaatakowany rasowo ("attacked by someone
NIEPRAWDOPODOBNE
@DziobakPepe: