Psylocybina naprawdę leczy. Wiem, bo miałem 3 skumulowane nałogi i dopiero podczas tripu po grzybach dotarło do mnie w sposób emocjonalny (a nie tylko na zasadzie pustego sloganu), że te rzeczy mi szkodzą. W skrócie - nie dało się dłużej siebie okłamywać.

Zacząłem się później zastanawiać, czy innych „mądrzejszych od samych siebie” też by można tak leczyć - np. morderców albo gangsterów. Ich wymuszona wiara w odwrotną moralność powinna gdzieś się kończyć. Pokaż całość