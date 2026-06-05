Pacjent z Alzheimerem odzyskuje mowę i pamięć dzięki przełomowemu badaniu leku
Psylocybinę, substancję psychodeliczną zawartą w grzybach halucynogennych, wcześniej uważano za skuteczny środek na depresję, lęk, uzależnienia i zespół stresu pourazowego (PTSD) . Teraz jednak naukowcy twierdzą, że ma ona potencjał, by znaleźć zastosowanie również w leczeniu choroby Alzheimera.Zingeer
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Komentarze (29)
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@kolonosko: Porównywać jazdę na rowerze ze skokiem z samolotu bez spadochronu też można, tylko po co? Psylocybina nie jest neurotoksyną czy trucizną. Wpisy takie jak twoje świadczą jedynie o ograniczonej wiedzy i powtarzaniu bzdur, które pompuje do głów TV.
Zacząłem się później zastanawiać, czy innych „mądrzejszych od samych siebie” też by można tak leczyć - np. morderców albo gangsterów. Ich wymuszona wiara w odwrotną moralność powinna gdzieś się kończyć.