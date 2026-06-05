VibeOS - system operacyjny, w którym aplikacje wymyśla AI na bieżąco.
vibeOS to eksperymentalny system, w którym AI tworzy aplikacje na bieżąco. Zamiast instalować programy, wystarczy opisać czego potrzebujesz, a system sam generuje odpowiednie narzędzie i interfejs.taksobie
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Komentarze (32)
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@EtaCarinae: To pójdzie dalej. Po co ma budować interfejs dla użytkownik? Graficzny interfejs użytkownika jest protezą bo inaczej nie umiemy wygodnie kontaktować się ze sprzętem.
Powiesz - włącz chłodzenie i agent wtedy poszuka klimatyzatora, pogada z nim i włączy chłodzenie.
@EtaCarinae: Podpiąłem ostatnio codexa po SSH do RPI który był podpięty do jakiegoś sterownika po serialu i on sobie sam wykminił jakie ten sterownik ma komendy i naklepał do tego prosty interfejs. Projekt który miał wypełnić kilka wieczorów dłubania naklepał się sam może w pół godziny.
Fajnie się nieraz patrzy jak AI "czyta" sobie dokumentację
( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ