Przecież to jest oczywiste. Statyczne UI, w którym za każdym razem musisz obejrzeć 20 opcji żeby wybrać jedną, a nie mieć tą opcję dostępną pod ręką (a właściwie od ręki, bo byłoby to tworzone niejako dynamicznie) to oczywiste rozwiązanie. Wystarczy napisać AI, który na podstawie chęci (odczytanych z naszego zachowania przez innego agenta) będzie generował kod binarny. Istnienie kompilatorów w czasach gdy taki program może być tworzony bezpośrednio jest trochę antyczne, jeśli Pokaż całość