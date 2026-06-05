Uprzywilejowana grupa Polaków. "Nieuzasadnione" reguły ws. emerytur
Komisja Europejska bije na alarm w sprawie polskich finansów. W ramach działań naprawczych zaleca m.in. zmiany w systemie emerytalnym.konkarne
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Komisja Europejska bije na alarm w sprawie polskich finansów. W ramach działań naprawczych zaleca m.in. zmiany w systemie emerytalnym.konkarne
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Komentarze (19)
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Tych kobiet które stworzyły najmniejszą dzietnosć na świecie? xD
Kiedy te samice w końcu nabiorą trochę godności i przestaną używać argumentów które je nie dotyczą? xD Mityczna Matka Polka to przeciwieństwo współczesnej Polki więc żadne k---a przywileje im się nie należą.
Baby chciały być chłopami bo feminizm je do tego przekonał, więc niech grają według męskich zasad -
Powinno być po równo bo dyskryminacja facetów jest największa w europie podczas gdy POLSKA MA NAJMNIEJSZY PAY GAP W EU i największy odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych.
Haha ani słowa o
Pisząc artykuł i rozmawiając z kilkoma ekspertami, którzy mówią to samo, nie możesz cytować ich w całości bo w artykule będą się powtarzać argumenty.
W związku z tym przyraczasz część opinii jednego eksperta i uzupelnieasz ją innym argumentem kolejnego.
Pisaliśmy Kochani Państwo o tym niejednokrotnie, czy to w ramach #rzeczpospolitanizm czy #braceforimpact
Ten kraj potrzebuje na wczoraj równego systemu podatkowego (w zasadzie ryczałtowego) dla osób prywatnych - jedyne odchylenia to odpis na Dzieci i podatek jizya/wojenny - czy chcesz bronić kraju między 18, a 58 rokiem życia (+5 procent do stawki, zmiana możliwa co dekadę plus tygodniowe przeszkolenie z żołdem, jeśli tak, będące jednocześnie dodatkowym urlopem na stanowisku
Aby każdy czuł, że partycypuje (nawet prosty robotnik) w systemie oraz aby zwykły robotnik nie był dociśnięty kolanem.
To da się zrobić.
@Krzewiciel_prawdy: to przestańcie i korzystajcie z życia jak inne dzieci. Są wakacje. Poważne sprawy zostawcie dorosłym