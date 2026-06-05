W przypadku kobiet istotne znaczenie mają przerwy w karierze związane z opieką nad dziećmi

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Tych kobiet które stworzyły najmniejszą dzietnosć na świecie? xDKiedy te samice w końcu nabiorą trochę godności i przestaną używać argumentów które je nie dotyczą? xD Mityczna Matka Polka to przeciwieństwo współczesnej Polki więc żadne k---a przywileje im się nie należą.Baby chciały być chłopami bo feminizm je do tego przekonał, więc niech grają według męskich zasad -