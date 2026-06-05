Lewackie szczury zawsze najmocniejsze gdy przeciwnik nie może się bronić, dlatego mają obsesje na punkcie dzieci.



Ja widziałem wiele komentarzy o czaskoskim, sam go mocno krytykuje bo to wafel z Warszawy, ale nigdy ale to k---a nigdy nie widziałem komentarzy odnośnie jego żony a tym bardziej jego dzieci, po prostu lewactwo jest p----------e na punkcie dzieci, konserwy przynajmniej mają klasę w swoim zachowaniu i atakują podnóżki Tuska bezpośrednio, a nie ich rodziny. Pokaż całość