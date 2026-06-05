Córka Nawrockiego ofiarą hejtu. Prokuratura analizuje 30 tysięcy wpisów
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów prowadzi śledztwo w sprawie znieważających wpisów, które pojawiły się w internecie na temat siedmioletniej córki prezydenta Karola Nawrockiego, Kasi Nawrockiej.darino
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Komentarze (47)
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Z drugiej strony to też przykre - przypieprzali się do niego, potem do żony, do jej "panieńskiego" dziecka, a teraz do siedmiolatki. Serio, nie da się merytorycznie czegoś wytknąć, jak już tak bardzo chcą, za to trzeba wiadrem pomyj we wszystkich wokół?
@Tomknz82: Ale matce już można, nie?
Ja widziałem wiele komentarzy o czaskoskim, sam go mocno krytykuje bo to wafel z Warszawy, ale nigdy ale to k---a nigdy nie widziałem komentarzy odnośnie jego żony a tym bardziej jego dzieci, po prostu lewactwo jest p----------e na punkcie dzieci, konserwy przynajmniej mają klasę w swoim zachowaniu i atakują podnóżki Tuska bezpośrednio, a nie ich rodziny.
Konserwy to mają taką klasę, że wybrali sobie uzależnionego bandytę XD
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Bomb juz nie zgłaszają?