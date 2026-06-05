Gdyby go nie ruszali i wezwali karetkę być może by żył. A tak - dzielni faszyści po lewicowym praniu mózgu zabili dzieciaka bo być może powiedział brzydkie słowo. Lewactwo w UK jak zawsze dostało pier*lca i teraz bredzą, że trzeba zlikwidować policję. Najpierw zrobić z formacji bandę psychopatów i debili a później ją zlikwidować. Oni to zawsze wykorzystają każdą okazję, żeby zrobić tak żeby społeczeństwo miało jak najgorzej.



Widzisz jakiegoś gościa który Pokaż całość