Śmierć Henryego Nowaka. Czy Polak zginął przez wytyczne antyrasistowskie?
Śmierć Henryego Nowaka wywołała w Wielkiej Brytanii debatę o działaniach policji i wytycznych antyrasistowskich.kenai
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Śmierć Henryego Nowaka wywołała w Wielkiej Brytanii debatę o działaniach policji i wytycznych antyrasistowskich.kenai
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Komentarze (13)
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Donald Trump tez nie jest Niemcem. Jest Amerykanimem o niemieckich korzeniach
Zaginął przez regulacje "rasistowskie" - rasizm polega na gnębieniu białych.
Widzisz jakiegoś gościa który