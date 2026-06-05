Tak wygląda że ktoś zapomniał zabrać z pojemnika po kontroli osobistej.

Prawdopodobna wersja:

Leżało, to wzięłam, mówi policjantka.

Znalezione nie kradzione, dodał policjant.

Oboje podejrzewają, że ktoś specjalnie zostawił ten łańcuszek, żeby ich wrobić , domagają się śledztwa i pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności.