Skandal z udziałem pary policjantów z Łodzi na lotnisku w Warszawie.
Funkcjonariusze ukradli złotą biżuterię. Nie wiadomo, ilu karatowy był złoty łańcuszek, na którego pokusili się policjanci z Łodzi podczas podróży służbowej. Wiadomo, że skandaliczne zachowanie dotyczyło naczelnika jednego z wydziałów VII Komisariatu KMPblastocysta
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Komentarze (24)
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Prawdopodobna wersja:
Leżało, to wzięłam, mówi policjantka.
Znalezione nie kradzione, dodał policjant.
Oboje podejrzewają, że ktoś specjalnie zostawił ten łańcuszek, żeby ich wrobić , domagają się śledztwa i pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności.
że jeszcze tydzień wcześniej ci sami policjanci byli gotowi ciebie pouczać i sprawić tobie morały....
Zepsuci i fałszywi do szpiku kości
W Świebodzinie rozbili szybę w służbowym aucie poznanskiej grupy Speed to jeździli po mieście i kampili na wywrotki. Znaleźli taką (pustą xd) i wmawiali że piasek kamienie wypadł i szybe zbił
Kierowca mądry do sądu. Wyszło że oni ją z-----i + nawet nie mieli być w tych rejonach. Góra nie wiedziała o ich wypadzie do Świebodzina. C--j wie może do
Czy wy to czujecie? To nie jakiś random tylko naczelnik. Tą formację należy zaorać, posypać solą i stworzyć na nowo od zera - inaczej będzie coraz gorzej.