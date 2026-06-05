Ma 100 lat i pozwał niemiecką gazetę za "polskie obozy". Przeżył Mauthausen...
...Auschwitz i Pawiak. Został schwytany za sabotaż - malował m.in. symbol Polski Walczącej. Właśnie nagraliśmy długi wywiad z p. Stanisławem Zalewskim ps. "Wiktor". "Gdyby Dziadek żył, wojny by nie było" - mówili mu Niemcy.historyhiking
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Komentarze (18)
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