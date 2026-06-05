Jak Lewandowski grał w Niemczech to sobie pomyślałem czy on nie mógłby pozywać za polskie obozy koncentracyjne? Było nie było jest Polakiem. Jego nazwisko ma swoją wartość. Więc jeśli ktoś zakłamuje historię to niejako obniża wartość polskiego nazwiska. Troszku naciągane ale gdyby to Lewandowski złożył taki pozew byłoby o nim głośno i może kogoś nauczyło czyje faktycznie były te obozy.