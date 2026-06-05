W Włocławku pięciolatka spadła z 11. piętra, matka była pijana
We Włocławku pięcioletnia dziewczynka wypadła z okna na 11. piętrze bloku na osiedlu Południe. Dziecko przeżyło upadek i w ciężkim stanie trafiło śmigłowcem LPR do szpitala. 21letnia matka miała promil alkoholu i została zatrzymana. Policja ustala, jak doszło do tragedii.Nick7C5
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Komentarze (66)
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@Wielka-Polska-Betonowa jestem w pracy, mieszkam w Norwegii. Zapewne cos mi Mama emerytka powie, gdy zadzwonie spytać się jak tam życie