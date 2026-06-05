W uniwersum Daniela Magicala był taki chłop, Łoboda, który za dzieciaka wypadł z okna, tak samo z 11-piętra i też pisali o nim, że cudowne ocalenie, ale kto oglądał Urzędniczą, ten chyba nie powie, że był normalny. Pytanie ile w tym odegrał upadek, a ile wychowanie i otoczenie.