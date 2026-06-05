Za cos takiego powinna być utrata pracy i zarzuty... parę lat temu pindy ze skarbówki odwiedziły mechanika na chwilę po zamknięciu, jak miał juz rozliczoną kasę i nie mógł wystawić paragonu. Poprosiły o wymianę żarówki, za 10, czy 15 zł. Jak sie zlitował, to d------y mu karę... jak sprawa stała sie medialna, to błagały o wybaczenie, ale nie pamiętam, czy poniosły konsekwencje.