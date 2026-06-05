"Mandat za pizzę z krewetkami. Fiskus tłumaczy się z podatkowych prowokacji"
"Urzędnicy podszywają się pod klientów i sprawdzają, czy sprzedawca wypełnia podatkowe obowiązki. Za błędy są mandaty. Mamy prawo do prowokacji, musimy też dbać, aby pieniądze na zakupy były wydawane efektywnie tłumaczy Krajowa Administracja Skarbowa."paramedix
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Komentarze (69)
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I nie "urzednicy" czy "skarbowka". To zawsze jest konkretny czlowiek z imienia i nazwiska. A skoro pelni funkcje publiczna to moze warto to imie i nazwisko podawac?
@Niesondzem: Obrazac sie mozemy. Nie mam z tym problemu. Ale totalnie nie trafiles. Musialbys widziec mine goscia co mi instalacje gazowa w chacie przerabial (caly remont zrobilem sam ale gazu nie dotykam)
Jego mina byla bezcenna jak stwierdzilem ze chce fakture (mimo ze drozej) :DDD Proponowal taniej ale bez faktury :P
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