Plaga w sanatoriach. Lekarze chcą szlabanu na 18 miesięcy
Straty przez "niedojazdy" przekroczyły w ciągu ostatnich dwóch lat 108 mln zł. Branża uzdrowiskowa ma dość i chce karać pacjentów rezygnujących z wyjazdów do sanatorium bez ważnego powodu.konkarne
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Komentarze (31)
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Trzeba też podnieść pensje lekarzy, bo przez odwołane wizyty tracą kupę pieniędzy i wypadałoby im to wyrównać.
No i wiadomo ,wizyty nie za 18 miesięcy, tylko minimum za 5-6 lat, żeby pacjent wykazał się, że naprawdę chce przyjść,
@dr_Batman: aaa, to dlatego tak bardzo chcecie walczyć z nieodwołanymi wizytami. Pieniądz musi być ( ͡° ͜ʖ ͡°)
2. Może zapomnieli, bo dostali termin 10 lat temu?
3. Może to jak z zapisami na wizytę u lekarza, że ludzie zgłosili się w 10 miejsc, licząc na to, że gdzieś "w międzyczasie" zwolni się miejsce i będą czekać tylko 5 a nie 10 lat, ale nie odwołali pozostałych?
4. Ludzie generalnie nie szanują rzeczy które są "za darmo". Wprowadzenie, nawet dość symbolicznego, wpisowego rozwiązałoby sporą
Tylko czy to jest faktycznie bez ważnej przyczyny czy w ogóle bez wskazania przyczyny... Bo jeśli to jest jeden worek z brakiem podania jakiejkolwiek informacji, dlaczego ktoś się nie stawił, to może się też okazać że część z tego to nagłe hospitalizacje, bo do sanatoriów jeżdżą głównie osoby w podeszłym wieku.