1. Może umarli czekając w kolejce?

2. Może zapomnieli, bo dostali termin 10 lat temu?

3. Może to jak z zapisami na wizytę u lekarza, że ludzie zgłosili się w 10 miejsc, licząc na to, że gdzieś "w międzyczasie" zwolni się miejsce i będą czekać tylko 5 a nie 10 lat, ale nie odwołali pozostałych?

4. Ludzie generalnie nie szanują rzeczy które są "za darmo". Wprowadzenie, nawet dość symbolicznego, wpisowego rozwiązałoby sporą Pokaż całość