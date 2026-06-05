Gdańska prokuratura bada sprawę zatrzymania Polaków przez Izrael
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie zatrzymania w październiku ubiegłego roku czterech polskich uczestników Globalnej Flotylli Sumud informuje Rzeczpospolita.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (11)
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Porwali to uczestników tej akcji w Libii, ale o tym dziwnie cicho, tylko o Izraelu głośno, mimo ze z Izraela lewactwo wróciło całe i zdrowe.
https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-polka-zaginela-po-zatrzymaniu-w-libii-utracilismy-kontakt-z,nId,23487395
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