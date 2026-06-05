Nie potrzeba być Irańczykiem żeby być przyzwoitym człowiekiem. Jeśli wszyscy przy każdej okazji będziemy banowali produkty z Izraela, niewykluczone że ten zmieni sposób w jaki obchodzi się z ludźmi gdzie operują izraelskie wojska. Uderzenie w portfel prawdziwego Żyda boli gorzej jak kopniak w jaja.