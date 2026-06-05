Właściciel Pogonii Szczecin nie chce ubić interesu z izraelskim klubem.
"Są chwile, kiedy etyka musi być ważniejsza niż zysk i pieniądze" - napisał pochodzący z Iranu Alex Haditaghi. Brawo.MagicznyMariusz
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"Są chwile, kiedy etyka musi być ważniejsza niż zysk i pieniądze" - napisał pochodzący z Iranu Alex Haditaghi. Brawo.MagicznyMariusz
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Komentarze (29)
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@debiec: Bez wojny zazwyczaj również wychodzi się z nimi bardzo niekorzystnie na interesach.
Nazwie go antysemito i nakaże mu spłatę roszczeń
@JanPustostan: Nie zmieni, co najwyżej będzie stara śpiewka. Nie chcesz kupować produktów z Izraela lub Izraelskich firm = antysemityzm. Swoją drogą to też jest niesamowite, że