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Ja cały czas ludziom powtarzam. Największym problemem Rzeczypospolitej zawsze były jej władze (bo nie nazwę tych ludzi elitami).To był zawsze największy rak. Nasze władze zawsze na nas pluły ale jak rak wczepiał się w tkankę społeczeństwa i z niej żyły, ale jak tylko można było ten kraj sprzedać za byle grosz to od razu to robili dla własnych korzyści.Taka właśnie zginęła I RP, tak cały czas robili