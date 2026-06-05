Kraków: Afera wokół "hotelu (apartamentowca?) Roberta DeNiro"
Przy krakowskich błoniach miał stanąć luksusowy hotel, w któym udziały ma Robert DeNio a teraz okazuje się że połowa "pokoi hotelowych" jest na sprzedaż i w dziwnych okolicznościach dwa pokoje "nabył" były prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, oferta sprzedażowa nie jest publicznie dostępna.enterprize
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Komentarze (19)
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A teraz dzieci powtarzamy, w Czeciej RP nie ma korupcji. Sto razy. Żeby zapamiętać narrację.
Ja cały czas ludziom powtarzam. Największym problemem Rzeczypospolitej zawsze były jej władze (bo nie nazwę tych ludzi elitami).
To był zawsze największy rak. Nasze władze zawsze na nas pluły ale jak rak wczepiał się w tkankę społeczeństwa i z niej żyły, ale jak tylko można było ten kraj sprzedać za byle grosz to od razu to robili dla własnych korzyści.
Taka właśnie zginęła I RP, tak cały czas robili
W tle jest jeszcze zmiana planu ogólnego Krakowa, bo na ten moment obecny tam budynek nie może mieć funkcji mieszkaniowej.
Szybko poszło...
https://www.rp.pl/nieruchomosci/art43310831-robert-de-niro-w-warszawie-pieciolecie-hotelu-nobu-beda-kolejne-inwestycje
Zwykły chwyt reklamowy. Żenujące, że ktokolwiek pozwala na ciągnięcie tej narracji i naciąganie opinii spolecznej.