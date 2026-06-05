Pytanie ilu z nich zostanie w kraju tworzyc PRAWDZIWA wartosc dodana DLA NAS, a ilu dla innych tu lub poza krajem.



Bo swietowanie bardzo dobrego wyniku, kiedy za kilak lat wszyscy podjerzewamy gdzie ci ludzie wyladuja i czyje bogactwo i know-how beda budwac - to w sumie nie jestem pewien czy jest sie z czego cieszyc, bo to jest zasilanie innych krajow naszymi najlepszymi talentami. Co nam z tego? W zasadzie nic... Pokaż całość