Polscy studenci z PWr zdominowali zawody rakietowe w USA. Trzy nagrody
Zespół PWr in Space z Politechniki Wrocławskiej zajął drugie miejsce i zdobył trzy nagrody za obsługę startu, sprzęt naziemny i najwydajniejszy silnik ciekłopaliwowy. To historyczny lot pierwszej polskiej studenckiej rakiety na paliwo ciekłe na arenie międzynarodowej.real_scoria
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Komentarze (46)
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Czy projektuje teraz satelity?
Nie. Pracuje w elektrociepłowni
Bo swietowanie bardzo dobrego wyniku, kiedy za kilak lat wszyscy podjerzewamy gdzie ci ludzie wyladuja i czyje bogactwo i know-how beda budwac - to w sumie nie jestem pewien czy jest sie z czego cieszyc, bo to jest zasilanie innych krajow naszymi najlepszymi talentami. Co nam z tego? W zasadzie nic...