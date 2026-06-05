A nie można wprowadzić prawa że jak mandaty przez zagranicznych nie są opłacane, lub nie są odbierane to należy oznaczyć rejestrację do zatrzymania i jeżeli nie opłacą na miejscu to areszt? Domyślam się że problem jest jedynie z radarami i odcinkowymi pomiarami. Bo teoretycznie jest nakaz zapłaty na miejscu w przypadku bezpośredniego zatrzymania przez policję.