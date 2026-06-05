Mandaty nie dla wszystkich? Kierowcy spoza UE łamią przepisy prawie bez konsekwe
Kierowcy spoza Unii Europejskiej coraz częściej łamią przepisy na polskich drogach, jednak pozostają praktycznie bezkarnso-so
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Kierowcy spoza Unii Europejskiej coraz częściej łamią przepisy na polskich drogach, jednak pozostają praktycznie bezkarnso-so
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Komentarze (43)
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dlatego jak widzę samochód na rejestracjach "UA" to zachowuje jeszcze większą ostrożność, bo nie chce ze swojego AC ogarniać naprawy czy wylądować na SOR.
Policja ma je od chyba pięciu lat, ale nie mam pojęcia ile tego jest...
@MisterMinister:
a takze wszelkie zeznawanie,ze prowadzil Sasza z Ukrainy, czy za postoj/zatrzymanie.. ogolnie, za wszystko, co nie zostanie ujawnione w chwili kontroli
@MisterMinister: nie Teoretycznie tylko praktycznie i występuje to w całej Europie