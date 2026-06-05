Koniec tolerancji dla pseudonauki. Rząd szykuje wielką reformę uczelni
Ministerstwo Nauki wpisało projekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym do rejestru prac legislacyjnych. Uczelnie będą musiały aktywnie zwalczać dezinformację naukową i dbać o rzetelność badań. Reforma przynosi nowy system oceny uczelni, kodeksy etyki i koniec punktozy.real_scoria
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Komentarze (40)
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Pani Magdalena to przykład tak zaślepionej ideologicznie "humanistki", a do tego butnej i aroganckiej, że znakomicie szkodzi i rozbraja ideologię, którą głosi. Tak samo, jak Marta Lempart, która zohydziła Strajk Kobiet.
No jak to kto - partia.
Tyle lat ludziom tłumaczyć dlaczego wolność słowa jest tak ważna a tu za chwilę będziemy mieli cenzurę "wsparta wiedzą naukowa", więc dobrą cenzurę.
No cóż, ludzie są skazani na powtórkę z przeszłości skoro tego nie rozumieją
Ale rozumiem, że pytasz, bo masz problem z tozsamoscia płciową.
@eko-port-karnowski: tak, również prawackich.