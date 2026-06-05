No jak to kto - partia.Tyle lat ludziom tłumaczyć dlaczego wolność słowa jest tak ważna a tu za chwilę będziemy mieli cenzurę "wsparta wiedzą naukowa", więc dobrą cenzurę.No cóż, ludzie są skazani na powtórkę z przeszłości skoro tego nie rozumieją