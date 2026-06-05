Następuje cicha prywatyzacja opieki zdrowotnej - monopol NFZ się kończy
Po cichu dokonuje się proces prywatyzacji ochrony zdrowia, ale nie nie poprzez jedną reformę, a przez stopniowe ograniczanie dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Kolejki są dziś jednym z mechanizmów podtrzymujących funkcjonowanie niedofinansowanego systemu.Victor_Manzon
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Komentarze (29)
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Rozkład wynagrodzeń lekarzy ze specjalizacją zatrudnionych na umowę o pracę pokazuje, że dominują wynagrodzenia w przedziale 15-25 tys. zł brutto na osobę. Mediana wynosi 23 660 zł, a najliczniejszy jest przedział 15-20 tys. zł brutto, obejmujący 23,1 proc. lekarzy. Wraz ze wzrostem wynagrodzeń odsetek systematycznie maleje. Wynagrodzenia powyżej 50 tys. zł brutto stanowią już wyraźnie mniejszościową część, bo lekko ponad 2 proc. 90 i 100 tysięcy złotych brutto na
@Shamson:
A kto NFZowi robi c-----y budżet? ZUS, który zbiera od podatników i sporą część zabiera na swoich pracowników-nierobów.
szpitale budowane i wyposażane z podatków pójdą za symboliczną złotówke do sieciówek medycznych z siedziba w tel avivie
Tu już
@TwojOsobistyLewak: Ale gdzie tu miejsce na poważną analizę, kiedy pół polski to imbecyle którzy myślą, że służba zdrowia padła bo każdy Mietek który sprząta gabinet w każdej Koziej Wólce zarabia po 300k do łapy.
Te imbecyle głosują. Taki imbecyl musi najpierw zrozumieć co to jest podatek, krzywa normalna, co to jest rozkład płac, że równouprawnienie nie polega na tym, że korzystasz z wszystkiego