Przecież to musi pier*ć. Coraz mniejsza grupa uczciwie pracujących frajerów finansuje kompletnie nieograniczoną opiekę ludziom którzy do systemu nie włożyli 5 złotych. W zamian za to słuchają faszystowskich wysrywów zandberga i innych psychopatów z lewicy jak to nic nie robią, żerują na innych i powinni się bardziej starać. No ewentualnie jeszcze jakaś upadlińska "elyta" zacznie pier*ć o "pachołkach putina" i "kryminalistach" za każdym razem kiedy ktoś próbuje tę patologię trochę zracjonalizować.



Tu już Pokaż całość