widze że zakolactwo IT w komentarzach ma bardzo duży problem ze zrozumieniem tak banalnych zależności jak to że zużywanie lokalnych zasobów wody słodkiej, zwłaszcza tej znajdującej sie pod ziemią, sprawia że się one w danym miejscu wyczerpują, a ich odnowienie trwa często setki lat lub dłużej. Nie dziwie sie że generatory tandetnych obrazków i boty przepakowujące kradzione dane są dla was tak imponujące skoro wasza edukacja zatrzymała sie na poziomie podręcznika do Pokaż całość