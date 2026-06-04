ONZ alarmuje: AI zużyje tyle wody co 1,3 miliarda ludzi do 2030 roku
W 2025 r. centra danych zużyły 448 TWh energii, to więcej niż Arabia Saudyjska. Raport podkreśla, że skupianie się wyłącznie na emisjach CO2 jest błędem - chłodzenie serwerów i produkcja energii generuje ogromny ślad wodny i gruntowy.matixrr
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Komentarze (129)
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Tylko jeszcze zabrońcie studni na prywatnych działkach, tak na zaś.
Czy tylko użyje jej w obiegu chłodniczym.
Klimatystyczny bitbajt sponsorowany przez koncern Nestle.
@johny-bravooo: Chłopski rozoum to stosują przygłupy jak ty xD Już widze jak stawiają serwerowanie z miejscu który ma problemy z dostępnością wody i nie robią nieskończonego zamkniętego obiegu tak jak się to robi w więkoszści współczesnych serwerowni, tylko będą wodą z rzeki k---a procesory polewać xD
Woda sama w sobie jest nie jest najlepszym przewodnikiem ciepła (w sensie jest genialnym, ale da się zrobić lepiej), miesza się
@kanis-sapiens: jeśli te centra AI pobierają wodę z morza to ok. Ale jeśli pobierają z wód podziemnych, a niedaleko mieszkają ludzie, to oczywiste jest, że poziom wód podziemnych obniży się i ludzie będą musieli pogłębiać studnie. I żadne gadanie, że ta woda tylko paruje i potem deszcze spadnie tego nie
Niech zgadnę - za chwilę kolejne opłaty za wodę dla "ratowania planety" ?
Politycy q--a ich mac ciągle p------a o niżu demograficznym i namawiają do masowego rozmnazania się, a to powinno być karane ucinaniem jaj, bo to namawianie do piramidy, po każdym wyżu demograficznym nadchodzi zadyszka bo masz w c--j emerytów których trzeba wykarmić i leczyć, no chyba ze przyjedzie walec wojenny i wszystko wysprząta.
@ChaoticNeutralGodd: akcja: "Send condoms to Africa, stand with AI" ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Odpowiadam jako inżynier zajmujący się gospodarowaniem zasobami wód, więc w minimalnym stopniu orientuję się w temacie. Może ktoś rozsądny tu skorzysta z branżowej wiedzy.
W tym „bezpowrotnym zużyciu” chodzi głównie o to, że zużywa się zasoby wód (drenuje się warstwy wodonośne, rzeki czy jeziora). Zasoby wód są ograniczone
@Stulejman_Wspanialy: Ja cię zaplusuję.
Tak samo jak nigdy nie potrafi odpowiedzieć, czemu sklepy mają być zamknięte w niedzielę, ale bary już nie.