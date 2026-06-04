W środę po godzinie 12 jakiś ancymon urządził sobie rajd ścieżką pieszo-rowerową między Zbierskiem a Stawiszynem (Wielkopolska). Musiał jechać co najmniej 70kmh. Niestety nie posiadam narzędzi żeby z tego wideo odczytać nr rejestracyjny albo chociaż zweryfikować firmę z jakiej było to auto.