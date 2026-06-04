CSI Wykop - rajd po ścieżce pieszo-rowerowej
W środę po godzinie 12 jakiś ancymon urządził sobie rajd ścieżką pieszo-rowerową między Zbierskiem a Stawiszynem (Wielkopolska). Musiał jechać co najmniej 70kmh. Niestety nie posiadam narzędzi żeby z tego wideo odczytać nr rejestracyjny albo chociaż zweryfikować firmę z jakiej było to auto.ironic_2
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Komentarze (61)
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@Breaking-DAD: Niektórzy mówią, że nie można chlać i prowadzić auta, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wybrać ścieżkę rowerową. Na tym polega odpowiedzialność.
Komentarz usunięty przez autora
Komentarz usunięty przez autora
@staszaiwa: to nie jest tylko "jazdę samochodem po drodze dla rowerów " to jest Art. 178d. KK "rażące naruszenie innych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym" . Samochód pewnie jakiegoś przedstawiciela handlowego, wygląda na firmowy, oklejony. Z jednej strony można by pytać na lokalnych grupach czy nie znają, z drugiej czy byłby tak bezczelny zeby po swojej własnej wiosce tak jeździć. A z
o ile u rowerzystów kolarzy nie jeżdżenie po polskich ddr jest jakoś uzasadnione, bo one często są w tak fatalnym stanie, że ze względów zdrowotnych człowiek nie powinien po nich jeździć, to parkowanie auta na ddr to jednak trudno wytłumaczyć