Dlaczego panuje takie wyparcie na wykopie co do Chin? Dekadę temu też byli tacy "eksperci" co mówili, że Chiny nigdy nie stworzą zaawansowanych procesorów, a Chiny na to potrzymajcie mi p--o i sobie zrobili Kirina. Nadal są do tyłu, ale gonią w takim tempie, że ich lekceważenie jest dla mnie niezrozumiałe.