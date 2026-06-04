ASML - holenderska firma na której maszynach opiera się cały współczesny świat
Holenderska firma ASML dominuje globalny rynek zaawansowanych systemów litograficznych, w tym posiada praktyczny monopol (ok. 100%) w technologii EUV wykorzystywanej do produkcji najnowocześniejszych chipów.framugabezdrzwi
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Komentarze (68)
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Niektórzy po prostu zatrzymali się mentalnie w czasie coś jak narzekający na "polskie drogi". Wdrukowało im się hasełko i tak już im zostało na stałe ¯\(ツ)/¯
No i to też nie tak, że to jest holenderska spółka, bo udziały w niej ma pół świata
@100piwdlapiotsza: Nieprawda
@100piwdlapiotsza: Tylko te najważniejsze są zamontowane i w razie czego będzie wielkie bum zamiast przejęcia maszyn.
Kiedyś obejrzałem ten materiał i ta maszyna to cud inżynierii 乁(♥ ʖ̯♥)ㄏ
xD Jak można napisać ok. 100%?. Poprawnie powinno być "prawie 100%".
Jest też bardzo ciekawy polski wątek odnośnie tej firmy :)
Komentarz usunięty przez autora
@Radoslav_a: maszyny i kulki do produkcji wkładów były Szwajcarskie a tusz z RFN bo nasi nie potrafili go zrobić. Wiec mit o Wielkiej Polsce upadł.