Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa!!
Brawo Maja! Wygrała dziś z orczynką o przypadkowym nazwisku 2:0 (7:6, 6:4). W sobotę zagra z inną kacapką w Paryżu o Puchar :)Polasz
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Brawo Maja! Wygrała dziś z orczynką o przypadkowym nazwisku 2:0 (7:6, 6:4). W sobotę zagra z inną kacapką w Paryżu o Puchar :)Polasz
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Komentarze (78)
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@Poldi7777, @guziec_z_afryki: O, nie wiedziałem, że Jędrzejowska była także w finale tego turnieju. Dzięki. Więc trzecią Polkę.
Maja świetnie eliminuje kacapki.
Komentarz usunięty przez moderatora
Emma Raducanu w US Open 2021
@Stan_Zapalny: Na RG nie było, Maja jest pierwsza w historii. 乁(♥ ʖ̯♥)ㄏ